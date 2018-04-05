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05.04.2018 20:47
Гандбол
Определились все команды-участницы полуфиналов чемпионата России по гандболу среди женщин
Завершились все матчи четвертьфинальных серий чемпионата России по гандболу среди женских команд. 

В первом полуфинале краснодарская "Кубань" сыграет с "Ладой "(Тольятти). В 1/4 финала краснодарские спортсменки обыграли звенигородскую "Звезду", а "Лада" оказалась сильнее "Динамо-Синара" из Волгограда.

Во вором полуфинале сразятся команды "Астраханочка" (Астрахань) и "Ростов-Дон". Астраханские девушке в четвертьфинале одолели ижевский "Университет". "Ростов-Дон" переиграл "Ставрополье-СКФУ".

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/05/110895.html
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