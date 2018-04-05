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05.04.2018 09:46
Стали известны чемпионы России 2018 по перетягиванию каната
С 31 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по перетягиванию каната.  За победы в четырех категориях боролись 28 команд из 11 регионов РФ. В России впервые проходил столь крупный турнир по виду спорта и спортсменов пришли поприветствовать почетные гости: Борис Владимирович Гришин – директор департамент государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Министерства спорта РФ, Юрий Васильевич Авдеев – депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России, Елена Георгиевна Разумахина – начальник отдела спортивно-массовой работы комитета по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга. На соревнованиях присутствовали представители Международной федерации по перетягиванию канат (TWIF) – Айварс Бракманис и Жаннет Павлова.

В смешанной категории (4х4) до 600 кг чемпионом России стала сборная команда Санкт-Петербурга, серебряные награды завоевали представители Пензенской области, тройку призеров замкнули спортсмены ФСО профсоюзов «Россия» (Санкт-Петербург).

Среди женских команд до 560 кг победу праздновали девушки из Санкт-Петербурга, второе место заняла команда Орловской области, бронза у представительниц Ленинградской области.

В категории до 720 кг у мужчин золотые медали завоевала сборная р-ки Ингушетия, вторыми стали спортсмены из команды Санкт-Петербурга, третье место заняла команда Пензенской области.

В тяжелой мужской весовой категории до 1000 кг первыми стали представители р-ки Дагестан, серебряные награды у р-ки Ингушетия, бронзовыми призерами стали спортсмены из команда Кабардино-Балкарской р-ки.

В рамках чемпионата России представители TWIF  Айварс Бракманис и Жаннет Павлова провели семинар для тренеров и судей. Специалисты приняли участие в теоретической и практической частях семинара. 

Следить за новостями перетягивания каната можно в группе РФПК Вконтакте и на странице в Инстаграмм.

Города:
Санкт-Петербург
Персоны:
Кузнецов Александр Александрович
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/05/110894.html
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