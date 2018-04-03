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03.04.2018 21:42
Фото Московской федерации го
Россияне завоевали одну серебряную и две бронзовых медали на молодежном чемпионате Европы по игре Го
В личном первенстве молодежного чемпионата Европы по го, который проходил в Киеве, российские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовых медали. 

В возрастной категории до 12 лет Артемий Пищальников (Соликамск) уступил румыну Stefan Adrian Rotarita и в итоге занял 2-е место, Артур Гимадиев (Казань) – третье. 
 
- Хорошо сыграли дети! До 12 чуть не повезло с коэффициентом. 2-5 место и 6 человек в первой десятке - внушительный показатель. Теперь главное сберечь этих чудесных детей, - поделилась официальный представитель Российской Федерации Го на турнире, Наталья Ковалёва.
 
В группе до 16 лет бронзовым призером стал Савва Мезин (Москва), проиграв победителю Arved Pittner (Германия) и Zemor Solal (Франция), взявшему «серебро».

По материалам Московской федерации го.
 

Города:
Киев
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/03/110890.html
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