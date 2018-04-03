Фото Московской федерации го

Россияне завоевали одну серебряную и две бронзовых медали на молодежном чемпионате Европы по игре Го

В личном первенстве молодежного чемпионата Европы по го, который проходил в Киеве, российские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовых медали.





В возрастной категории до 12 лет Артемий Пищальников (Соликамск) уступил румыну Stefan Adrian Rotarita и в итоге занял 2-е место, Артур Гимадиев (Казань) – третье.

- Хорошо сыграли дети! До 12 чуть не повезло с коэффициентом. 2-5 место и 6 человек в первой десятке - внушительный показатель. Теперь главное сберечь этих чудесных детей, - поделилась официальный представитель Российской Федерации Го на турнире, Наталья Ковалёва.

В группе до 16 лет бронзовым призером стал Савва Мезин (Москва), проиграв победителю Arved Pittner (Германия) и Zemor Solal (Франция), взявшему «серебро».





По материалам Московской федерации го.



