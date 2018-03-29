В Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по перетягиванию каната

С 31 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге состоится Чемпионат России по перетягиванию каната, который проводит Всероссийская федерация перетягивания каната. Также в рамках мероприятия пройдет семинар для тренеров и судей.





Команды из 15 регионов России будут выступать в четырех весовых категориях, впервые предусматривающих участие женщин. Также впервые спортсмены будут бороться за победу в категории смешанных команд 4х4 (мужчины и женщины).



