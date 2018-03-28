Фабиано Каруана, фото newsarmenia.am

Американец Каруана стал победителем турнира претендентов FIDE

Представитель США Фабиано Каруана выиграл претендентов Международной федерации шахмат (FIDE), который проходил в Берлине (Германия).





В рамках заключительного, 14-го тура соревнований Каруана во вторник обыграл россиянина Александра Грищука. Партия, в которой американец играл черными, завершилась на 69-м ходу. Каруана набрал по итогам турнира 9 очков. Второе место занял азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, а третьим стал россиянин Сергей Карякин. У обоих гроссмейстеров по восемь очков.



