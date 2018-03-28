Новости водное поло, фото с ruvr.ru Женская сборная России переиграла голландок в матче предварительного раунда Мировой лиги по водному поло Российские ватерполистки одержали победу над командой Нидерландов в матче 5-го тура предварительного раунда Мировой лиги по водному поло среди женских команд.

Встреча состоялась 27 марта в Роттердаме и завершилась завершилась со счетом 13:12 в пользу гостей бассейна.

В 6-м туре сборная России сыграет с представительницами Венгрии. Роттердам Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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