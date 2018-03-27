27.03.2018 21:56
Сергей Карякин, фото mediarepost.ru
Россиянин Карякин сыграл вничью с Дин Лижэнем в 14-м туре турнира претендентов FIDE
Россиянин Сергей Карякин и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-м туре турнира претендентов FIDE, который проходит в эти дни в Берлине (Германия). Партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, завершилась после 45-го хода.
Карякин набрал восемь очков и догнал лидера турнира – американца Фабиано Каруану. Победитель турнира претендентов FIDE осенью 2018 года сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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