Сергей Карякин, фото mediarepost.ru

Россиянин Карякин сыграл вничью с Дин Лижэнем в 14-м туре турнира претендентов FIDE

Россиянин Сергей Карякин и представитель Китая Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-м туре турнира претендентов FIDE, который проходит в эти дни в Берлине (Германия). Партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, завершилась после 45-го хода.



