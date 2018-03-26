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26.03.2018 22:19
Водное поло
Ватерполистки сборной России не смогли выиграть Кубок Европы
Женская сборная России по водному поло заняла второе место на Кубке Европы. В финальной встрече россиянки уступили команде Греции со счетом 9:8 (0:1, 2:1, 4:1, 3:5).
В матче за третье место команда Испании обыграла сборную Нидерландов – 9:3.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/26/110885.html
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