Новости Водное поло Ватерполистки сборной России не смогли выиграть Кубок Европы Женская сборная России по водному поло заняла второе место на Кубке Европы. В финальной встрече россиянки уступили команде Греции со счетом 9:8 (0:1, 2:1, 4:1, 3:5).

В матче за третье место команда Испании обыграла сборную Нидерландов – 9:3. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/26/110885.html