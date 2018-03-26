26.03.2018 22:03
Сергей Карякин, фото с ruchess.ru
Россиянин Карякин сыграл вничью с Уэсли Со в 13-м туре турнира претендентов FIDE
Россиянин Сергей Карякин и американец Уэсли Со сыграли вничью в 13-м туре турнира претендентов FIDE, который проходит в эти дни в Берлине (Германия). Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 39-м ходу.
Победитель турнира претендентов FIDE осенью 2018 года сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/26/110883.html