Сергей Карякин, фото с ruchess.ru

Россиянин Карякин сыграл вничью с Уэсли Со в 13-м туре турнира претендентов FIDE

Россиянин Сергей Карякин и американец Уэсли Со сыграли вничью в 13-м туре турнира претендентов FIDE, который проходит в эти дни в Берлине (Германия). Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 39-м ходу.



