ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Мини-футбол
Скалолазание спортивное
Поло (конное поло)
Гандбол
Миниволей
Пляжный волейбол
Все виды спорта
(201)
Архивы
Реклама
Гандбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
13.03.2018 21:09
Гандбол
Гандболистки "Лады" завершили выступление в Кубке EHF
Гандболистки тольяттинской "Лады" завершили выступление в Кубке EHF, проиграв в 1/4 финала румынской "Крайове".
Ответная встреча, прошедшая в субботу в Тольятти, завершилась со счетом 26:23 в пользу гостей из Румынии.
В первом матче, прошедшем на площадке "Крайовы", победу одержала "Лада" со счетом 25:23, и в итоге в полуфинал пробилась румынская команда за счет большего количества заброшенных мячей.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/13/110868.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
13.03.2018 21:09
Гандболистки "Лады" завершили выступление в Кубке EHF
04.03.2018 12:38
Гандболистки "Ростова-Дона" вновь переиграли словенский "Крим" в матче Лиги чемпионов
22.02.2018 13:41
Гандболисты "Динамо-Виктор" вышли в четвертьфинал Кубка вызова
12.02.2018 20:34
"Ростов-Дона" сыграл вничью с клубом "ЦСМ Бухарест" в гандбольной Лиге чемпионов
12.02.2018 20:20
Гандболистки "Лады" переиграли "Исси-Пари" в матче Кубка EHF, "Кубань" уступила клубу "Брест-Бретань"
12.02.2018 20:10
Гандболисты СКИФа и "Динамо-Виктор" одержали победы в матчах 1/8 финала Кубка вызова
07.02.2018 13:14
Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли словенский "Крим" в матче Лиги чемпионов
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Европы 2014
Чемпионат Европы по гандболу (женщины). Венгрия/Хорватия - 2014
В мире
.
XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Лига чемпионов по гандболу 2014/2015
Чемпионат России по гандболу - 2014/15
Публикации
19.02.2008 00:41
Открытый Кубок Москвы, посвященный Дню Защитника Отечества
Фото и видео
24.08.2008 11:16
Фото
.
Пекин 2008. Гандбол
22.08.2008 19:13
Фото
.
Пекин 2008. Россия - Дания 28:27
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail:
inbox@sportcom.ru
Новости партнёров