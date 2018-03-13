Новости Гандбол Гандболистки "Лады" завершили выступление в Кубке EHF Гандболистки тольяттинской "Лады" завершили выступление в Кубке EHF, проиграв в 1/4 финала румынской "Крайове".

Ответная встреча, прошедшая в субботу в Тольятти, завершилась со счетом 26:23 в пользу гостей из Румынии.

В первом матче, прошедшем на площадке "Крайовы", победу одержала "Лада" со счетом 25:23, и в итоге в полуфинал пробилась румынская команда за счет большего количества заброшенных мячей. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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