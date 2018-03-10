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10.03.2018 19:01
Пляжный волейбол
Россияне Стояновский и Величко стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу
Олег Стояновский и Игорь Величко завоевали серебряные медали этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Дохе (Катар).

В финале российские спортсмены потерпели поражение от голландцев Александра Брауэра и Роберта Меувсена со счетом 1-2 (22:20, 14:21, 11:15).

Тройку призеров замкнули представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.
Города:
Доха
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/10/110865.html
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