Новости Пляжный волейбол Россияне Стояновский и Величко стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу Олег Стояновский и Игорь Величко завоевали серебряные медали этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Дохе (Катар).

В финале российские спортсмены потерпели поражение от голландцев Александра Брауэра и Роберта Меувсена со счетом 1-2 (22:20, 14:21, 11:15).

Тройку призеров замкнули представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан. Доха Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/10/110865.html