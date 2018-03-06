Новости водное поло, фото с ruvr.ru Российские ватерполисты обыграли команду Германии в матче предварительного раунда Мировой лиги Мужская сборная России нанесла поражение команде Германии в матче предварительного раунда Мировой лиги по водному поло.

Поединок группы В состоялся в подмосковной Рузе и завершился со счетом 6:12. С двумя победами в четырех матчах российская команда заняла второе место в группе, уступив первую строчку сборной Хорватии. Руза Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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