Новости Пляжный волейбол Россиянки Макрогузова/Холомина не смогли пробиться в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу Российские волейболистки-пляжницы Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура, который проходит в эти дни в американском Форт-Лодердейле.

В матче второго раунда плей-офф российский дуэт уступил чешкам Барборе Херманновой и Маркете Слуковой - 1-2 (18:21, 21:18, 6:15). Форт-Лодердейл Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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