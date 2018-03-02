Новости Сергей Карякин, фото с ruchess.ru Карякин сыграл вничью все партии в первый день мемориала Таля Россиянин Сергей Карякин завершил вничью все партии в быстрые шахматы в первый день мемориала Михаила Таля в Москве.

Карякин в пятницу провел партии против россиян Александра Грищука и Даниила Дубова и представителя Израиля Бориса Гельфанда.

Лидером кругового турнира по рапиду после первых трех туров является азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, одержавший победы над Петром Свидлером и индийцем Вишванатаном Анандом и сыгравший вничью с Владимиром Крамником. В активе Мамедьярова 2,5 балла. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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