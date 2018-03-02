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02.03.2018 21:22
Сергей Карякин, фото с ruchess.ru
Карякин сыграл вничью все партии в первый день мемориала Таля
Россиянин Сергей Карякин завершил вничью все партии в быстрые шахматы в первый день мемориала Михаила Таля в Москве.

Карякин в пятницу провел партии против россиян Александра Грищука и Даниила Дубова и представителя Израиля Бориса Гельфанда.

Лидером кругового турнира по рапиду после первых трех туров является азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, одержавший победы над Петром Свидлером и индийцем Вишванатаном Анандом и сыгравший вничью с Владимиром Крамником. В активе Мамедьярова 2,5 балла.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/02/110854.html
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