Новости Вячеслав Красильников, фото kuban24.tv Россияне Красильников/Лямин проиграли в первом раунде плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу Российские волейболисты-пляжники Вячеслав Красильников и Никита Лямин потерпели поражение в матче первого раунда плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в американском городе Форт-Лодердейл.

В пятницу россияне проиграли представителям Бразилии Гуто/Витор Фелипе со счетом 21:16, 18:21, 10:15. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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