01.03.2018 12:38
Ватерпольный клуб Динамо (Москва)
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Брешией" в матче Лиги чемпионов по водному поло
Ватерполисты московского "Динамо" завершили вничью матч Лиги чемпионов против итальянской "Брешии".
Встреча состоялась в среду 28 февраля и закончилась счетом 9:9.
В следующем матче турнира "Динамо" 14 марта сыграет дома с испанским клубом "Барселонета".
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/01/110851.html