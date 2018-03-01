Новости Ватерпольный клуб Динамо (Москва) Московское "Динамо" сыграло вничью с "Брешией" в матче Лиги чемпионов по водному поло Ватерполисты московского "Динамо" завершили вничью матч Лиги чемпионов против итальянской "Брешии".

Встреча состоялась в среду 28 февраля и закончилась счетом 9:9.

В следующем матче турнира "Динамо" 14 марта сыграет дома с испанским клубом "Барселонета". Брешия Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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