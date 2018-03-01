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01.03.2018 12:38
Ватерпольный клуб Динамо (Москва)
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Брешией" в матче Лиги чемпионов по водному поло
Ватерполисты московского "Динамо" завершили вничью матч Лиги чемпионов против итальянской "Брешии". 

Встреча состоялась в среду 28 февраля и закончилась счетом 9:9. 

В следующем матче турнира "Динамо" 14 марта сыграет дома с испанским клубом "Барселонета".
Города:
Брешия
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/01/110851.html
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