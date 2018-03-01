Вячеслав Красильников, фото kuban24.tv

Красильников/Лямин победили, Макрогузова/Холомина проиграли на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Российские спортсмены провели матчи этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходил в американском Форт-Лодердейле.





Вячеслав Красильников и Никита Лямин одержали победу над австрийцами Мартином Эрмакором и Морицем Приштауцем со счетом 2-1 (21:14, 17:21, 15:12). Максим Сиволап и Артем Ярзуткин проиграли голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену – 0-2 (14:21, 14:21). Олег Стояновский/Игорь Величко победил бразильцев Гуто и Витора Фелипе – 2-0 (21:17, 21:17).



