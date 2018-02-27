27.02.2018 19:16
Водное поло
Женская сборная России проиграла команде Испании в матче предварительного раунда Мировой лиги по водному поло
Российские ватерполистки потерпели поражение от представительниц Испании в матче 4-го тура предварительного раунда Мировой лиги по водному поло.
Поединок состоялся во вторник в Ханты-Мансийске и завершился соч счетом 9:7 в пользу гостей.
Россиянки в следующем туре 27 марта в Роттердаме встретятся с командой Нидерландов.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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