Новости Водное поло Женская сборная России проиграла команде Испании в матче предварительного раунда Мировой лиги по водному поло Российские ватерполистки потерпели поражение от представительниц Испании в матче 4-го тура предварительного раунда Мировой лиги по водному поло.

Поединок состоялся во вторник в Ханты-Мансийске и завершился соч счетом 9:7 в пользу гостей.

Россиянки в следующем туре 27 марта в Роттердаме встретятся с командой Нидерландов. Ханты-Мансийск Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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