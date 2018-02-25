Московский кубок по поло на снегу состоялся в «Московском поло-клубе»

24 февраля в «Московском поло-клубе» состоялся Московский кубок по поло на снегу. В рамках турнира было сыграно два матча, в каждом из которых определены лучшие команды, лучшие игроки и лучшие поло-пони.





Участниками первого матча стали команды «Московский поло клуб» и «Целеево гольф и поло клуб». Со счетом 7:5 победителем стал «Московский поло клуб». Лучший бомбардир – Алексей Родзянко (5 забитых мячей). Лучшая поло-пони – кобыла Серана. Составы команд:

«Московский поло клуб»: Пьер-Мари Жардон д’Эскурес (Pierre-Marie Jardon d’Escures), Александр Патютко (Alexander Patyutko), Алексей Родзянко (Alexis Rodzianko).

«Целеево гольф и поло клуб»: Алена Чехова (Aliona Chekova), Николай Валюженич (Nikolay Valiujenich), Борис Асоев (Boris Asoev).





Во втором матче сразились команды «Поло клуб Ветэй» и «Метрополь». Матч закончился со счетом 6:3 в пользу команды «Метрополь». Лучшим игроком была назвала Алёна Чехова (4 забитых мяча). Лучший поло-пони – мерин Фортросс. Составы команд:

«Поло клуб ветэй»: Ромейн Каррега (Romain Сarrega), Эндрю Мачадо (Andrew Machado), Симон Люгенбюль (Simon Lugenb&252;hl).

«Метрополь»: Алёна Чехова (Aliona Chekova), Элайза Гирти (Eliza Girty), Миша Родзянко (Misha Rodzianko).





Матчи прошли при рекордной для этого зимнего сезона температуре минус 14 градусов. Погода не внесла корректировок в регламент мероприятия. Предстоящий турнир стал третьим из четырех турниров по зимнему поло, которые проводит в этом сезоне «Московский поло клуб». Финальный заключительный турнир сезона состоится 3 марта.





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