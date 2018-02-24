24.02.2018 11:54
Пляжный волейбол
Константин Семенов и Илья Лешуков не смогли преодолеть барьер второго раунда Мирового тура
Российские волейболисты-пляжники выбыли из розыгрыша этапа Мирового этапа, который проходит в эти дни на иранском острове Киш.
Во встрече второго круга соревнований россияне потерпели поражение от представителей Австрии Мартина Эрмакора/ Моритца Приштауца со счетом 1:2 (21:18, 17:21, 13:15).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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