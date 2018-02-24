Новости Пляжный волейбол Константин Семенов и Илья Лешуков не смогли преодолеть барьер второго раунда Мирового тура Российские волейболисты-пляжники выбыли из розыгрыша этапа Мирового этапа, который проходит в эти дни на иранском острове Киш.

Во встрече второго круга соревнований россияне потерпели поражение от представителей Австрии Мартина Эрмакора/ Моритца Приштауца со счетом 1:2 (21:18, 17:21, 13:15). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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