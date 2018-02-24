На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Стрелковый спорт
Пляжный волейбол
Армспорт
Гандбол
Поло (конное поло)
Пауэрлифтинг
Бадминтон
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Пляжный волейбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
24.02.2018 11:54
Пляжный волейбол
Константин Семенов и Илья Лешуков не смогли преодолеть барьер второго раунда Мирового тура
Российские волейболисты-пляжники выбыли из розыгрыша этапа Мирового этапа, который проходит в эти дни на иранском острове Киш.

Во встрече второго круга соревнований россияне потерпели поражение от представителей Австрии Мартина Эрмакора/ Моритца Приштауца со счетом 1:2 (21:18, 17:21, 13:15).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/24/110837.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
24.02.2018 11:54
Константин Семенов и Илья Лешуков не смогли преодолеть барьер второго раунда Мирового тура
21.02.2018 11:52
Россияне Семенов и Лешуков вышли в основной раунд этапа Мирового тура по пляжному волейболу
17.10.2017 21:23
Россияне Сиволап/Величко выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Китае
14.10.2017 11:17
Сиволап/Величко вышли в 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу
03.09.2017 20:30
Стояновский и Ярзуткин завоевали золото ЧР по пляжному волейболу
07.08.2017 09:08
Россияне Лямин/Красильников завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному волейбоу
29.07.2017 11:11
Красильников и Лямин победили, Бирлова и Макрогузова уступили на старте чемпионата мира по пляжному волейболу
Все новости
Сюжеты
Серия FIVB Beach Volleyball Open
Большой шлем по пляжному волейболу - 2014
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Италия - 2014
Чемпионат мира по пляжному волейболу. Нидерланды - 2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
22.08.2008 18:28
Фото. Пекин 2008. Пляжный волейбол у мужчин
21.08.2008 14:33
Фото. Пекин 2008. Женский олимпийский турнир по пляжному волейболу.
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 