Новости Динамо-Виктор гандбол Ставрополь Гандболисты "Динамо-Виктор" вышли в четвертьфинал Кубка вызова Российские клуб "Динамо-Виктор" переиграл люксембургский "Дифферданж" в матче 1/8 финала гандбольного Кубка вызова. Встреча состоялась в Люксембурге и завершилась со счетом 28:26 в пользу российской команды.

Первый матч, который прошел на площадке динамовцев 10 февраля, также завершился победой ставропольского клуба со счетом 31:26. Диффердранж Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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