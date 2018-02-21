Константин Семёнов

Россияне Семенов и Лешуков вышли в основной раунд этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Российский дуэт Константин Семенов/Илья Лешуков смогли выйти в основной этап Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в эти дни на иранском острове Киш.



