21.02.2018 11:52
Константин Семёнов
Россияне Семенов и Лешуков вышли в основной раунд этапа Мирового тура по пляжному волейболу
Российский дуэт Константин Семенов/Илья Лешуков смогли выйти в основной этап Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в эти дни на иранском острове Киш.
В первом раунде квалификации россияне одержали победу над швейцарцами Флорианом Брир и Ивом Хауснером со счетом 2-0 (21:17, 21:13), а во втором круге Семенов и Лешуков переиграли представителей США Тревора Крабба и Скайлера Дель Сола со счетом 2-0 (22:20 21:14).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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