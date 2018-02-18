На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Бадминтон
Гандбол
Фехтование
Армспорт
Боулинг
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Бадминтон
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
В СЮЖЕТЕ

Чемпионат Европы по бадминтону. Казань - 2018.
18.02.2018 08:12
Евгения Косецкая, фото mdms.tatarstan.ru
Женская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по бадминтону
Российские бадминтонистки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Казани.

В полуфинальной встрече россиянки уступили команде Дании со счетом 1:3. Матч стартовал с поединка первой ракетки России Евгении Косецкой и Мии Бличфельдт. Кстати, в мировом рейтинге соперницы располагаются совсем рядом: на 34-й и 31-й строчках соответственно. Датчанка начала игру очень уверенно и, казалось, должна была легко брать первый гейм. Однако Косецкая сумела переломить ход партии и вырвала победу -22:20.

К середине второго гейма у россиянки также было серьезное преимущество, однако Бличфельдт все-таки сумела собраться и довела партию до победы – 21:16. Решающий гейм датчанка начала из рук вон плохо: спортсменка много ошибалась, а Косецкая, напротив, поймала свою игру и стала завоевывать очко за очком. В какой-то момент Бличфельдт перестала играть, а переключилась на постоянные споры с арбитром. Евгения же спокойно гнула свою линию и довела встречу до победы: 21:9.
Города:
Казань, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/18/110831.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
18.02.2018 08:12
Женская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по бадминтону
16.02.2018 11:01
Российские бадминтонисты победили бельгийцев в матче группового этапа ЧЕ
16.02.2018 10:01
Женская сборная России перегирала латышек в заключительном матче группового этапа ЧЕ
15.02.2018 15:26
Российские бадминтонистки пробились в плей-офф чемпионата Европы по бадминтону
15.02.2018 12:40
Мужская сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по бадминтону
14.02.2018 09:03
Мужская и женская сборные России одержали победы в стартовых матчах на ЧЕ по бадминтону
13.02.2018 13:58
Сегодня в Казани стартует чемпионат Европы по бадминтону
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. Бельгия - 2015
Личный чемпионат мира по бадминтону. Дания - 2014
Командный чемпионат Европы по бадминтону. Франция - 2014
Личный чемпионат Европы по бадминтону. Казань - 2014
Чемпионат Европы по бадминтону. Казань - 2018.
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
16.08.2008 17:08
Фото. Пекин 2008. Бадминтон
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 