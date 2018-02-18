Женская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по бадминтону
Российские бадминтонистки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Казани.
В полуфинальной встрече россиянки уступили команде Дании со счетом 1:3. Матч стартовал с поединка первой ракетки России Евгении Косецкой и Мии Бличфельдт. Кстати, в мировом рейтинге соперницы располагаются совсем рядом: на 34-й и 31-й строчках соответственно. Датчанка начала игру очень уверенно и, казалось, должна была легко брать первый гейм. Однако Косецкая сумела переломить ход партии и вырвала победу -22:20.
К середине второго гейма у россиянки также было серьезное преимущество, однако Бличфельдт все-таки сумела собраться и довела партию до победы – 21:16. Решающий гейм датчанка начала из рук вон плохо: спортсменка много ошибалась, а Косецкая, напротив, поймала свою игру и стала завоевывать очко за очком. В какой-то момент Бличфельдт перестала играть, а переключилась на постоянные споры с арбитром. Евгения же спокойно гнула свою линию и довела встречу до победы: 21:9.