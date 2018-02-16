Владимир Иванов и Ивано Созонов, бадминтон. Фото championat.ru.

Российские бадминтонисты победили бельгийцев в матче группового этапа ЧЕ

Мужская сборная России одержала победу над командой Бельгии в заключительном матче группового этапа по бадминтону, который проходит в эти дни в Казани.





Встреча состоялась в четверг и завершилась со счетом 5-0 в пользу россиян. Сергей Сирант переиграл Биргера Абтса - 21:17, 21:17, Анатолий Ярцев одержал победу над Элиасом Бракке - 21:18, 21:19, Шохзод Гуломзода победил Гийома Бонне - 21:7, 21:5, Родион Алимов/Родион Каргаев оказались сильнее Биргера Абтса/Матейса Дирикса - 21:16, 19:21, 21:11, а Владимир Иванов/Иван Созонов обыграли Элиаса Бракке/Фрека Голински – 21:9, 21:14.



