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Чемпионат Европы по бадминтону. Казань - 2018.
16.02.2018 11:01
Владимир Иванов и Ивано Созонов, бадминтон. Фото championat.ru.
Российские бадминтонисты победили бельгийцев в матче группового этапа ЧЕ
Мужская сборная России одержала победу над командой Бельгии в заключительном матче группового этапа по бадминтону, который проходит в эти дни в Казани.

Встреча состоялась в четверг и завершилась со счетом 5-0 в пользу россиян. Сергей Сирант переиграл Биргера Абтса - 21:17, 21:17, Анатолий Ярцев одержал победу над Элиасом Бракке - 21:18, 21:19, Шохзод Гуломзода победил Гийома Бонне - 21:7, 21:5, Родион Алимов/Родион Каргаев оказались сильнее Биргера Абтса/Матейса Дирикса - 21:16, 19:21, 21:11, а Владимир Иванов/Иван Созонов обыграли Элиаса Бракке/Фрека Голински – 21:9, 21:14.

За выход в полуфинал россияне поборятся с французами.
Города:
Казань, городской округ
Персоны:
Иванов Владимир Александрович, Созонов Иван Андреевич
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/16/110830.html
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