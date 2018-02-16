Наталья Перминова, бадминтон

Женская сборная России перегирала латышек в заключительном матче группового этапа ЧЕ

Российские бадминтонистки одержали победу в заключительном матче группового этапа над командой Латвии в матче чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Казани.





Встреча состоялась в четверг и завершилась со счетом 5-0 в пользу россиянок. Наталья Перминова победила Иеву Попе - 21:15, 21:11, Ксения Евгенова - Монику Радовскую - 21:17, 21:16, Елена Комендровская - Екатерину Романову - 21:8, 21:17. В парных встречах Ольга Морозова и Анастасия Червякова переиграли Попе и Радовскую - 21:12, 21:13, Нина Вислова и Алина Давлетова - Романову и Лиану Ленцевицу - 21:5, 21:13.



