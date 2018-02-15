Бадминтон

Российские бадминтонистки пробились в плей-офф чемпионата Европы по бадминтону

Женская сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в эти дни в Казани.





Во втором матче группового этапа россиянки переиграли команду Эстонии. Первой у нашей команды, как и днем ранее, на площадку вышла Евгения Косецкая. Россиянке противостояла Кристин Кууба. До середины первого гейма эстонка старалась навязать сопернице борьбу, при этом Косецкая достаточно много ошибалась. Однако ближе к концу партии Куубу стали покидать силы, чем и воспользовалась Евгения – 21:18 в первом и 21:12 во втором гейме в пользу россиянки.



