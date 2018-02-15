Мужская сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по бадминтону

Российские бадминтонисты досрочно оформили выход в плей-офф чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в эти дни в Казани.





В среду сборная России одержала побед над командой Испании. Во многом победе россиян поспособствовала травма Пабло Абиана, которую тот получил в первой игре против Владимира Малькова. В концовке первого гейма испанец подвернул ногу и не смог продолжить матч. Ситуацию для наших соперников усугубил тот факт, что Абиан был заявлен на парную встречу против Константина Абрамова и Александра Зинченко. Поэтому травма испанского бадминтониста принесла сборной России сразу два очка.

Решить исход противостояния уже во второй игре мог Сергей Сирант, однако наш спортсмен в трех геймах уступил Луису Энрике Панавьельеру . (12:21, 21:18 18:21). В заключительной партии россиянин имел шансы на победу, но испанец в концовке сыграл хладнокровнее.



