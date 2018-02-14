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Чемпионат Европы по бадминтону. Казань - 2018.
14.02.2018 09:03
Анастасия Червякова, бадминтон
Мужская и женская сборные России одержали победы в стартовых матчах на ЧЕ по бадминтону
Женская и мужские команды России с побед стартовали на чемпионате Европы по бадминтону, который проходит в эти дни в Казани.

Российские бадминтонистки в первой игре в рамках группы под номером 4 в упорной борьбе переиграли турчанок со счетом 3:2.  Евгения Косецкая победила Неслихан Йигит (21:17, 21:12), Наталья Перминова уступила Алие Демирбаг (21:15,  18:21, 14:21), Елена Коминдровская потерпела поражение от Озге Байрак (12:21, 18:21). В решающий момент сборную России не подвели лидеры – пара Анастасии Червяковой и Ольги Морозовой. В матче против Бенгизу Эрчетин и Назлиджин Инджи россиянкам удалось «вытащить» первую партию – 22:20, после чего они уступили во второй. В решающем третьем гейме наши бадминтонистки выглядели свежее и сумели склонить чашу весов в свою пользу – 21:16.

Мужская сборная России одержала победу над командой Болгарии с первом матче группы 4. Победы одержали Владимир Мальков, обыгравший Ивана Русева - 21:12, 20:22, 21:10, Сергей Сирант оказавшийся сильнее Даниела Николова - 10:21, 21:19, 21:18. Пары Константин Абрамов/Александр Зинченко, взявшие верх над дуэтом Пейо Бочинов/Иван Панев (21:8, 21:12), и Владимир Иванов/Иван Созонов, которые переиграли Николова и Русева - 21:8, 21:13. Единственное поражение потерпел Анатолий Ярцев, который уступил Димитару Янакиеву - 21:14, 19:21, 16:21.
Города:
Казань, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/14/110826.html
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