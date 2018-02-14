Анастасия Червякова, бадминтон

Мужская и женская сборные России одержали победы в стартовых матчах на ЧЕ по бадминтону

Женская и мужские команды России с побед стартовали на чемпионате Европы по бадминтону, который проходит в эти дни в Казани.





Российские бадминтонистки в первой игре в рамках группы под номером 4 в упорной борьбе переиграли турчанок со счетом 3:2. Евгения Косецкая победила Неслихан Йигит (21:17, 21:12), Наталья Перминова уступила Алие Демирбаг (21:15, 18:21, 14:21), Елена Коминдровская потерпела поражение от Озге Байрак (12:21, 18:21). В решающий момент сборную России не подвели лидеры – пара Анастасии Червяковой и Ольги Морозовой. В матче против Бенгизу Эрчетин и Назлиджин Инджи россиянкам удалось «вытащить» первую партию – 22:20, после чего они уступили во второй. В решающем третьем гейме наши бадминтонистки выглядели свежее и сумели склонить чашу весов в свою пользу – 21:16.



