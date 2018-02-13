Сегодня в Казани начинаются соревнования чемпионата Европы по бадминтону.
Мужская сборная России на групповом этапе сыграет с командами с командами Болгарии, Испании и Бельгии.
"У мужчин групповой этап послабее, чем у девочек. Поэтому тоже надо выигрывать все и стараться пройти дальше в медальную зону. Это будет трудное задание, особенно сложно будет набирать очки в одиночных разрядах", - сказала главный тренер сборной России Майорова.
Женская сборная России попала в четвертую группу вместе с командами Турции, Эстонии и Латвии.
"У девочек жеребьевка, можно сказать, рабочая. Сильная команда Турции, послабее Латвии и Эстонии. Но если думать о финале, то группу надо выигрывать, чтобы не попасть в послегрупповой жеребьевке на Данию и Испанию, которые для нас не очень удобны", - отметила Майорова.