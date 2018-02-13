Сегодня в Казани стартует чемпионат Европы по бадминтону

Сегодня в Казани начинаются соревнования чемпионата Европы по бадминтону.





Мужская сборная России на групповом этапе сыграет с командами с командами Болгарии, Испании и Бельгии.





"У мужчин групповой этап послабее, чем у девочек. Поэтому тоже надо выигрывать все и стараться пройти дальше в медальную зону. Это будет трудное задание, особенно сложно будет набирать очки в одиночных разрядах", - сказала главный тренер сборной России Майорова.





Женская сборная России попала в четвертую группу вместе с командами Турции, Эстонии и Латвии.



