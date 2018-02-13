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Чемпионат Европы по бадминтону. Казань - 2018.
13.02.2018 13:58
Сегодня в Казани стартует чемпионат Европы по бадминтону
Сегодня в Казани начинаются соревнования чемпионата Европы по бадминтону. 

Мужская сборная России на групповом этапе сыграет с командами с командами Болгарии, Испании и Бельгии. 

"У мужчин групповой этап послабее, чем у девочек. Поэтому тоже надо выигрывать все и стараться пройти дальше в медальную зону. Это будет трудное задание, особенно сложно будет набирать очки в одиночных разрядах", - сказала главный тренер сборной России Майорова.

Женская сборная России попала в четвертую группу вместе с командами Турции, Эстонии и Латвии. 

"У девочек жеребьевка, можно сказать, рабочая. Сильная команда Турции, послабее Латвии и Эстонии. Но если думать о финале, то группу надо выигрывать, чтобы не попасть в послегрупповой жеребьевке на Данию и Испанию, которые для нас не очень удобны", - отметила Майорова.
Города:
Казань, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/13/110825.html
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