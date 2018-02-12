Новости ЖГК Ростов-Дон "Ростов-Дона" сыграл вничью с клубом "ЦСМ Бухарест" в гандбольной Лиге чемпионов Гандболистки "Ростов-Дона" сыграли вничью с румынским "ЦСМ Бухарест" в матче группового этапа Лиги чемпионов среди женских команд.

Встреча первой группы, прошедшая в Бухаресте, завершилась со счетом 22:22.

"Ростов-Дон" после семи матчей набрал девять очков и занимает третье место в группе. Бухарест Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/12/110824.html