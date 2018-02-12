12.02.2018 20:34
ЖГК Ростов-Дон
"Ростов-Дона" сыграл вничью с клубом "ЦСМ Бухарест" в гандбольной Лиге чемпионов
Гандболистки "Ростов-Дона" сыграли вничью с румынским "ЦСМ Бухарест" в матче группового этапа Лиги чемпионов среди женских команд.
Встреча первой группы, прошедшая в Бухаресте, завершилась со счетом 22:22.
"Ростов-Дон" после семи матчей набрал девять очков и занимает третье место в группе.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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