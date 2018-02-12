12.02.2018 20:20
Гандболистки "Лады" переиграли "Исси-Пари" в матче Кубка EHF, "Кубань" уступила клубу "Брест-Бретань"
В воскресенье российские женские гандбольные клубы провели заключительные матчи группового турнира Кубка EHF.
В заключительном шестом туре группы B тольяттинская "Лада" нанесла поражение французскому клуба "Исси-Пари" со счетом 25:24 (13:13). "Лада" одержала пять побед в шести матчах и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.
В заключительном шестогм туре группы A краснодарская "Кубань" уступила французскому клубу "Брест-Бретань" - 30:16. "Кубань" с шестью очками заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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