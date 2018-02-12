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12.02.2018 20:10
Гандбол
Гандболисты СКИФа и "Динамо-Виктор" одержали победы в матчах 1/8 финала Кубка вызова
В воскресенье российские гандбольные клубы СКИФ (Краснодар) и "Динамо-Виктор" (Ставрополь) провели свои матчи 1/8 финала Кубка вызова. 

СКИФ в Краснодаре нанес поражение боснийскому клубу "Зриньски Мостар" со счетом 39:27.  

Ставропольский "Динамо-Виктор" в Буденновске одержал победу со счетом 31:26 над командой "Дифферданж" из Люксембурга. Ответная игра состоится 17 февраля в Люксембурге.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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