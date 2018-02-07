Новости ЖГК Ростов-Дон Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли словенский "Крим" в матче Лиги чемпионов Гандболистки "Ростов-Дона" одержали победу над словенским "Крим" в матче Лиги чемпионов среди женских команд.

Встреча шестого тура группы 1 проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 29:22 (13:10) в пользу хозяек площадки.

В следующем матче Лиги чемпионов ростовчанки 11 февраля сыграют в гостях с румынским клубом "ЦСМ Бухарест". Ростов-на-Дону Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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