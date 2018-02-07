07.02.2018 12:37
Водное поло
Российские ватерполистки оформили выход в Суперфинал Кубка Европы
Женская сборная России вышла в Суперфинал Кубка Европы по водному поло, который проходит в эти дни в немецком Остерхауте.
Уступив испанкам в стартовом матче группового этапа (7:8), в следующих встречах россиянки одержали победы над командами Франции (18:4) и Хорватии (24:5). В заключительном матче сборная России сыграла вничью с голландскими ватерполистками 7:7.
Российские девушки набрали 7 очков и заняли третье место, которое дает право сыграть в Суперфинале. матчи пройдут с 23 по 25 марта.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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