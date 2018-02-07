Водное поло

Российские ватерполистки оформили выход в Суперфинал Кубка Европы

Женская сборная России вышла в Суперфинал Кубка Европы по водному поло, который проходит в эти дни в немецком Остерхауте.





Уступив испанкам в стартовом матче группового этапа (7:8), в следующих встречах россиянки одержали победы над командами Франции (18:4) и Хорватии (24:5). В заключительном матче сборная России сыграла вничью с голландскими ватерполистками 7:7.



