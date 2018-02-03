03.02.2018 12:07
водное поло, фото с ruvr.ru
Женская сборная России по водному поло уступила испанкам в стартовом матче КЕ
Российские ватерполистки проиграли команде Испании в стартовой встрече предварительного этапа Кубка Европы среди женских команд. Турнир проходит в голландском городе Остерхауте.
Матч группы А состоялся в четверг и завершился победой испанок со счетом 8:7 .
Сегодня, 3 февраля, сборная России сыграет с представительницами Франции.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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