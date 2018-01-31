Новости Дагестанские спортсмены стали победителями чемпионата СКФО по перетягиванию каната 27 и 28 января в дагестанском городе Избербаш состоялся чемпионат СКФО по перетягиванию каната в честь муфтия р-ки Дагестан Ахмад-хаджи Абдулаева. В соревнованиях принимали участие 20 команд из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа. На турнире присутствовал Президент Всероссийской федерации перетягивания каната Александр Кузнецов.





В весовой категории 720 кг победителями стали представители Кизилюртовского района (р-ка Дагестан), второе место заняла команда VNK (р-ка Дагестан), тройку призеров замкнули канатчики из села Губден (р-ка Дагестан).

В весовой категории 1000 кг первое место заняла команда VNK (р-ка Дагестан), серебро у сборной р-ки Ингушетия, третьими стали представители Кизилюртовского р-на (р-ка Дагестан).

Фото можно посмотреть здесь . Избербаш Кузнецов Александр Александрович Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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