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29.01.2018 20:57
Гандбол
Гандболисты сборной Испании завоевали золото чемпионата Европы
Мужская сборная Испании завоевала золотые награды чемпионата Европы, который завершился в Хорватии.
В финальном матче испанцы нанесли поражение команде Швеции со счетом 29:23 (12:14). Победителем чемпионата Европы представители Испании стали впервые.
В борьбе за бронзовые медали
победу одержали гандболисты сборной Франции
, обыгравшие датчан - 32:29.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/29/110793.html
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