Новости Гандбол Гандболисты сборной Испании завоевали золото чемпионата Европы Мужская сборная Испании завоевала золотые награды чемпионата Европы, который завершился в Хорватии.

В финальном матче испанцы нанесли поражение команде Швеции со счетом 29:23 (12:14). Победителем чемпионата Европы представители Испании стали впервые.

В борьбе за бронзовые медали победу одержали гандболисты сборной Франции , обыгравшие датчан - 32:29. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/29/110793.html