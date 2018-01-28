Новости ЖГК Ростов-Дон Гандболистки "Ростов-Дона" переиграли датский "Нюкебинг" в матче Лиги чемпионов Гандболистки российской команды "Ростов-Дон" одержали победу над датским клубом "Нюкебинг" в матче Лиги чемпионов среди женских команд.

Встреча группы 1 состоялась в воскресенье в Дании и закончилась победой ростовчанок со счетом 29:25.

В следующем туре 3 февраля "Ростов-Дон" сыграет на своей площадке со словенским "Кримом". Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/28/110792.html