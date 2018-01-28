Гандбол

Гандболистки "Кубани" и "Лады" уступили в своих матчах Кубка EHF

Гандболистки краснодарской "Кубани" проиграли румынской "Крайове" в матче группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF). Встреча состоялась в субботу в Румынии и завершилась со счетом 30:24 в пользу хозяек площадки. Следующий матч российская команда проведет 4 февраля против датского "Раннерс".



