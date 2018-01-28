28.01.2018 21:16
Гандбол
Гандболистки "Кубани" и "Лады" уступили в своих матчах Кубка EHF
Гандболистки краснодарской "Кубани" проиграли румынской "Крайове" в матче группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF). Встреча состоялась в субботу в Румынии и завершилась со счетом 30:24 в пользу хозяек площадки. Следующий матч российская команда проведет 4 февраля против датского "Раннерс".
Еще один российский клуб, тольяттинская "Лада", проиграла свой поединок норвежскому клубу "Вайперс". Встреча группы В, проходившая в Норвегии, завершилась со счетом 29:24. "Лада" 4 февраля на выезде сыграет с датским клубом "Копенгаген Хонболль".
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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