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28.01.2018 20:36
Владимир Крамник
Владимир Крамник стал третьим на турнире в Вейк-ан-Зее, победил Карлсен
Российский гроссмейстер Владимир Крамник занял третьем место на крупном шахматном турире в голландском Вейк-ан-Зее. Победителем стал норвежец Магнус Карлсен.

В заключительному туре россяинин черными победил индийца Башкарана Адхибана, Карлсен поделил очки с Сергеем Карякиным, Гири сыграл вничью с Вэй И (Китай), Петр Свидлер и американца Фабиано Каруаны завершили свои партии вничью.

Результаты других партий 13-го тура:

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Вишванатан Ананд (Индия) - ничья,

Максим Матлаков (Россия) - Гавейн Джонс (Англия) - ничья,

Уэсли Со (США) - Хоу Ифань (Китай) - 1:0.

Города:
Вейк-ан-Зее
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/28/110787.html
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