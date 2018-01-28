Российский гроссмейстер Владимир Крамник занял третьем место на крупном шахматном турире в голландском Вейк-ан-Зее. Победителем стал норвежец Магнус Карлсен.
В заключительному туре россяинин черными победил индийца Башкарана Адхибана, Карлсен поделил очки с Сергеем Карякиным, Гири сыграл вничью с Вэй И (Китай), Петр Свидлер и американца Фабиано Каруаны завершили свои партии вничью.
Результаты других партий 13-го тура:
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Вишванатан Ананд (Индия) - ничья,
Максим Матлаков (Россия) - Гавейн Джонс (Англия) - ничья,
Уэсли Со (США) - Хоу Ифань (Китай) - 1:0.