Новости Ватерпольный клуб Динамо (Москва) Московское "Динамо" переиграло венгерский OSC в матче Лиги чемпионов по водному поло Ватерполисты московского "Динамо" нанесли поражение венгерскому OSC в матче матч 7-го тура группы А Лиги чемпионов.



Встреча проходила в Будапеште и завершилась победой российской команды со счетом 10:5.



Соперники 7 февраля вновь встретятся друг с другом в Москве. "Динамо" занимает второе место в группе. Будапешт Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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