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23.01.2018 20:23
Женский гандбольный клуб «Кубань»
Гандболистки"Кубани" одержали победу над румынской "Крайовой" в матче Кубка EHF
Спортсменки краснодарского гандбольного клуба "Кубань" обыграли "Крайову" из Румынии в матче третьего тура группового этапа Кубка EHF, который состоялся в понедельник в Краснодаре.

Встреча завершилась со счетом 28:26 в пользу российской команды, у которой шесть мячей забила Любовь Аришина.

В следующем туре "Кубань" и "Крайова" вновь сыграют между собой. Игра пройдет 27 января в Румынии.
Города:
Краснодар, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/23/110782.html
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