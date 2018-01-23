23.01.2018 20:23
Женский гандбольный клуб «Кубань»
Гандболистки"Кубани" одержали победу над румынской "Крайовой" в матче Кубка EHF
Спортсменки краснодарского гандбольного клуба "Кубань" обыграли "Крайову" из Румынии в матче третьего тура группового этапа Кубка EHF, который состоялся в понедельник в Краснодаре.
Встреча завершилась со счетом 28:26 в пользу российской команды, у которой шесть мячей забила Любовь Аришина.
В следующем туре "Кубань" и "Крайова" вновь сыграют между собой. Игра пройдет 27 января в Румынии.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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