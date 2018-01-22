22.01.2018 20:23
Ватерпольный клуб Динамо (Москва)
Московские динамовцы стали обладателями Кубка России по водному поло
Ватерполисты московского "Динамо" стали победителя Кубка России - 2018 по водному поло.
В финале, проходившем в понедельник в бассейне спорткомплекса "Олимпийский", москвичи одержали победу над "Спартаком" из Волгограда со счетом 9:7.
Тройку призеров замкнул казанский "Синтез", обыгравший "Штурм-2002&8243; - 10:8.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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