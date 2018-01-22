Новости Ватерпольный клуб Динамо (Москва) Московские динамовцы стали обладателями Кубка России по водному поло Ватерполисты московского "Динамо" стали победителя Кубка России - 2018 по водному поло.

В финале, проходившем в понедельник в бассейне спорткомплекса "Олимпийский", москвичи одержали победу над "Спартаком" из Волгограда со счетом 9:7.

Тройку призеров замкнул казанский "Синтез", обыгравший "Штурм-2002&8243; - 10:8. Москва Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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