Новости Мяч для гандбола Мужская сборная России по гандболу переиграла финнов в отборе к ЧМ Российские гандболисты обыграли команду Финляндии в матче первого квалификационного раунда чемпионата мира 2019 года.

Поединок группы 1, проходивший в Казани, завершился со счетом 36:26 в пользу российской команды. Сборная России одержала шесть побед в шести матчах. Этот результат позволил нашей команде выйти следующий этап турнира с максимальным количеством очков.

Решающий этап отбора пройдет в июне. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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