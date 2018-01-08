Гандболисты сборной России одержали победы в обоих матчах против Люксембурга в отборе к ЧМ
Мужская сборная России по гандболу провела две встречи против команды Люксембурга в рамках первого квалификационного раунда чемпионата мира 2019 года.
В первом матче, проходившем 3 января в Люксембурге, россияне одержали победу со счетом 27:19. Вторая встреча, состоявшаяся 6 января в Краснодаре, также завершилась в пользу команды России 28:17.
Россияне, занимающие первое место в группе с четырьмя победами после четырех игр, следующий матч проведут 11 января в гостях с командой Словакии.