Гандбол

Гандболисты сборной России одержали победы в обоих матчах против Люксембурга в отборе к ЧМ

Мужская сборная России по гандболу провела две встречи против команды Люксембурга в рамках первого квалификационного раунда чемпионата мира 2019 года.





В первом матче, проходившем 3 января в Люксембурге, россияне одержали победу со счетом 27:19. Вторая встреча, состоявшаяся 6 января в Краснодаре, также завершилась в пользу команды России 28:17.



