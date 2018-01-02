Новости Гандбол Мужская сборная России стала победителем товарищеского турнира по гандболу Yellow Cup Российские гандболисты выиграли товарищеский турнир по гандболу Yellow Cup, который проходил в Швейцарии.

В финальной встрече, состоявшейся в Винтертуре, завершилась победой россиян со счетом 30:29.

В воскресенье российская сборная вернулась в Новогорск, где продолжает подготовку к квалификационным матчам чемпионата мира-2019 против сборных Люксембурга (3 и 6 января), Словакии (11 января) и Финляндии (13 января). Винтертур Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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