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"Принцы" впервые победили "Королей" на шахматном турнире "Щелкунчик" в Москве

Команда "Принцев" впервые одержала победу над командой "Королей" на шахматном турнире поколений "Щелкунчик", который проходил в Москве.





Турнир состоял из одного круга в классические шахматы, где участники получали по два очка за победу и одно очко за ничью, и двухкругового рапид-турнира с традиционной системой подсчета очков (1 и 0,5).





В классической части победили "Короли" - 18:14. По итогам рапида со счетом 18,5:13,5 победили "Принцы", которые в итоге с общим счетом 32,5:31,5 одержали победу в матче. Это произошло впервые, ранее в 2014, 2015 и 2016 годах выигрывали "Короли". За "Принцев" выступали Григорий Опарин, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко и Даниил Юффа, за "Королей" – Борис Гельфанд (Израиль), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Алексей Широв (Латвия) и Сергей Рублевский (Россия).





В матче женских команд "Королевы" победили "Принцесс" с общим счетом 33,5:30,5. Классическую часть выиграли "Королевы" (19:13), рапид – "Принцессы" (17,5:14,5). В составе "Королев" в турнире принимали участие Екатерина Ковалевская, Галина Струтинская, Елена Заяц и Татьяна Грабузова, в составе "Принцесс" – Александра Мальцевская, Елизавета Соложенкина, Екатерина Гольцева и Александра Димитрова.



