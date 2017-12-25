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25.12.2017 19:39
шахматы, фото с spbvedomosti.ru
"Принцы" впервые победили "Королей" на шахматном турнире "Щелкунчик" в Москве
Команда "Принцев" впервые одержала победу над командой "Королей" на шахматном турнире поколений "Щелкунчик", который проходил в Москве.

Турнир состоял из одного круга в классические шахматы, где участники получали по два очка за победу и одно очко за ничью, и двухкругового рапид-турнира с традиционной системой подсчета очков (1 и 0,5).

В классической части победили "Короли" - 18:14. По итогам рапида со счетом 18,5:13,5 победили "Принцы", которые в итоге с общим счетом 32,5:31,5 одержали победу в матче. Это произошло впервые, ранее в 2014, 2015 и 2016 годах выигрывали "Короли". За "Принцев" выступали Григорий Опарин, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко и Даниил Юффа, за "Королей" – Борис Гельфанд (Израиль), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Алексей Широв (Латвия) и Сергей Рублевский (Россия).

В матче женских команд "Королевы" победили "Принцесс" с общим счетом 33,5:30,5. Классическую часть выиграли "Королевы" (19:13), рапид – "Принцессы" (17,5:14,5). В составе "Королев" в турнире принимали участие Екатерина Ковалевская, Галина Струтинская, Елена Заяц и Татьяна Грабузова, в составе "Принцесс" – Александра Мальцевская, Елизавета Соложенкина, Екатерина Гольцева и Александра Димитрова.

По материалам Р-Спорт.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/25/110760.html
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