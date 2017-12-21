Гандбол

Чемпионками мира по гандболу стали француженки, россиянки на пятом месте

Гандболистки сборной Франции стали победительницами чемпионата мира по гандболу, который проходил в декабре в Германии.





В финале француженки нанесли поражение команде Норвегии. Встреча, прошедшая в воскресенье в Гамбурге, закончилась со счетом 23:21. Эта победа стала команды Франции второй в истории. Первый раз француженки стали чемпионками мира в 2003 году.





Бронзовыми призерами стали представительниц Нидерландов, в матче за третье место обыгравшие шведок со счетом 24:21.



