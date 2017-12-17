17.12.2017 12:26
Кирсан Илюмжинов
Кирсан Илюмжинов готов баллотироваться на пост президента FIDE
Президент FIDE (Международная федерация шахмат) Кирсан Илюмжинов в беседе с корреспондентом Р-Спорт заявил о своей готовности принять участие в новых выборах главы федерации, который пройдут 3 февраля 2018 года.
"Я в понедельник официально отправлю в Российскую шахматную федерацию письмо с просьбой рассмотреть и поддержать мою кандидатуру на должность президента FIDE", - сказал Илюмжинов.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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