Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов готов баллотироваться на пост президента FIDE

Президент FIDE (Международная федерация шахмат) Кирсан Илюмжинов в беседе с корреспондентом Р-Спорт заявил о своей готовности принять участие в новых выборах главы федерации, который пройдут 3 февраля 2018 года.



