Гандбол

Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу

Российские гандболистки пробились в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в эти дни в Германии.





В 1/8 финала россиянки одержали победу над представительницами Южной Кореи. Встреча состоялась в Магдебурге, основное время матча завершилось со счетом 30:30, а в дополнительное время россиянки оказались сильнее - 6:5.



