13.12.2017 21:32
Гандбол
Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу
Российские гандболистки пробились в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в эти дни в Германии.
В 1/8 финала россиянки одержали победу над представительницами Южной Кореи. Встреча состоялась в Магдебурге, основное время матча завершилось со счетом 30:30, а в дополнительное время россиянки оказались сильнее - 6:5.
За выход в полуфинал россиянки будут бороться с командой Норвегии.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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